Е. Калешин: все в «Кубани» отдаются игре, на поле нет безразличных людей

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от домашнего матча 28-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком» (1:0).
«Можно поздравить болельщиков и весь наш футбольный клуб с заслуженной победой. Думаю, мы сегодня переиграли соперника, и даже когда мы остались в меньшинстве, забить второй мяч шансов у нас было больше, нежели у соперника отыграться. Естественно, характер игры поменялся: когда у нас стало на одного игрока меньше, мы стали меньше комбинировать, меньше владеть мячом. Команда проявляет себя с хорошей духовной стороны, то есть вся команда отдается игре, на поле нет безразличных людей и это видно. Это видно по энергетике, которая идет от футболистов – как они сражаются, борются за каждый мяч, каждый клочок поля.
Естественно, мы благодарны им за такой футбол. Это был качественный футбол, до удаления. Думаю, у соперника практически не было шанса противостоять нам. После удаления это уже был характер, дух и, моментами, конечно, мастерство, когда мы могли реализовать второй шанс. Поэтому ещё раз поздравляю всех болельщиков, клуб, всех кому «Кубань» небезразлична, с заслуженной победой», — цитирует Калешина сайт «Кубани».