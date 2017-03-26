Кечинов рассказал о несостоявшемся переходе в «Байер»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Байер».
«Конкретное предложение от «Байера» поступило в «Спартак» после победы над «Аяксом». Впереди нас ждал полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», потому переговоры приостановились на время. Об этом попросил Романцев. А в полуфинале я окончательно дорвал свои «кресты». Потом было обследование, как раз в Леверкузене, там и прооперировали. Врач удивлялся: «Как ты ходишь вообще?» А я не просто ходил, я играл пару лет с надорванными связками. На этом интерес «Байера» утих.
Мог, конечно, вылечить там колено. Медицина в Германии тогда была на порядок выше нашей. Потому туда ездили и лечиться, и обследоваться. Но я и так до поры до времени мог играть. Колено не беспокоило сильно, даже когда травма уже была. Только опухало, когда в игре били по нему.
Есть сожаление, что не получилось перейти тогда, ведь я хотел попробовать себя в Европе. Знаю, что мог бы заиграть там, всем для этого обладал. Но не судьба, видимо. Олег Иванович дал понять, что я нужен. Так что решение оставить меня в «Спартаке» было совместным. Агента у меня не было, поэтому такие вопросы решали с тренерами и руководством», — рассказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Валерием Кечиновым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.