О'Ши: после подката Бэйла мне ещё повезло, учитывая травму Коулмана

Защитник сборной Ирландии Джон О'Ши прокомментировал эпизод с попыткой нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла отобрать у него мяч в подкате прямой ногой. В этой встрече отборочного турнира ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс (0:0) другой ирландский защитник Шеймус Коулман получил тяжелейшую травму.
«Учитывая, что случилось в эпизоде с участием Шеймуса Коулмана, мне ещё повезло. В этом матче соперник мог получить и две красные карточки. К счастью, удалось избежать более жёсткого столкновения. Не могу вспомнить, сколько мне наложили швов. Когда играешь против Англии, Уэльса или Шотландии, матчи всегда получаются такими. Эти встречи обычно изобилуют подкатами, но в рамках разумного. Нет ничего плохого в жёстком отборе мяча, но подкат прямой ногой – это уже другая история», — цитирует О'Ши AS.
Посмотреть видео инцидента с фолом Бэйла на О'Ши можно в YouTube.