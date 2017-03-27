Шюррле: теперь я вернусь в дортмундскую «Боруссию» в отличном настроении

Полузащитник сборной Германии Андре Шюррле поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Азербайджана (4:1). Шюррле отметился голом и результативной передачей.
«Матч получился тяжёлым, пришлось изрядно потрудиться. Мы слишком часто проигрывали Азербайджану единоборства и очень много теряли мяч в невынужденных ситуациях. Но в решающий момент мы собрались и сделали то, что требовалось.
Моя игра — во многом заслуга Йоахима Лёва, который мне доверяет. Теперь я вернусь в дортмундскую „Боруссию“ в отличном настроении», — сказал Шюррле в эфире RTL.