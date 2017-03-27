Ари: приглашением одного-двух бразильцев все проблемы сборной России не решить

Нападающий «Локомотива» Ари признался, что был бы рад выступать за сборную России, а также подчеркнул, что у национальной команды существует немало проблем. По словам бразильца, с момента ухода Фабио Капелло с поста наставника сборной России к нему не обращались с предложением о натурализации.
«Играть за национальную команду — заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России — не столь важно. Однако когда Капелло ушёл, со мной больше не связывались.
Я готов выступать за сборную России. Что со мной, что без меня сборной нужно серьёзно поработать в ближайший год. Потому что невыход из группы на домашнем чемпионате мира станет большой неудачей. И приглашением одного-двух бразильцев все проблемы не решить», — приводит слова Ари «Спорт-экспресс».