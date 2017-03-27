Ари: Шалимов меня невзлюбил, ещё когда он работал помощником Кононова

Форвард «Локомотива» Ари, который выступает за «железнодорожников» на правах аренды из «Краснодара», признался, что не горит желанием возвращаться в стан «быков» из-за разногласий с наставником команды Игорем Шалимовым и генеральным директором Владимиром Хашигом. Как утверждает нападающий, они с Шалимовым конфликтовали ещё в те времена, когда главным тренером «Краснодара» был Олег Кононов, а Шалимов — его ассистентом.
«В „Локомотиве“ обрёл себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие. И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придётся. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент „Краснодара“ создал великолепную инфраструктуру, выстраивает всё по уму.
В „Краснодаре“ смущают главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, ещё когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придётся вернуться в „Краснодар“, то первым делом добьюсь личной встречи с президентом», — приводит слова Ари «Спорт-экспресс».