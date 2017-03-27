Анри: готов ли сменить Венгера? Работа тренера — не моя цель

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии, высказался о возможности возглавить «канониров» вместо Арсена Венгера.
«Не всё зависит от меня. Есть некоторые принципы, которые нужно соблюдать, несмотря на то что этот клуб у меня в сердце. Да, моё имя упоминается в контексте возможной замены Венгера. Но мне трудно это комментировать, так как я испытываю безграничное уважение к работе, которую проделал этот тренер.
Готов ли я сменить Венгера? Не могу сказать, и никто сейчас не может. Я не собираюсь быть консультантом всю оставшуюся жизнь, но работа тренера — не моя цель. Я постараюсь сделать всё для этого, но пока что я просто учусь», — приводит слова Анри Goal.