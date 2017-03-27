Лаллана: такое чувство, что в сборную Англии вернулся 25-летний Дефо

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана похвалил своего партнёра по национальной команде Джермейна Дефо, который отметился забитым голом в матче 5-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира 2018 с Литвой (2:0). Этот матч стал для 34-летнего Дефо первым за сборную с ноября 2013 года, а последний гол за национальную команду он забил в марте того же года.
«Такое чувство, что я играю в одной команде с 25-летним Дефо. Мой отец брал меня на матчи „Борнмута“, когда Джермейн выступал там и забил в 10 играх кряду. Играть с ним сейчас в составе сборной Англии — это нечто нереальное.
Это всё тот же Джермейн Дефо, которого все знают. Он заслуживает играть за сборную, потому что проводит один из лучших сезонов в карьере», — приводит слова Лалланы Goal.
В нынешнем сезоне Дефо провёл 28 матчей в АПЛ и забил 14 голов.