Экс-менеджер «Байера» видит на посту спортивного директора «Баварии» Х. Алонсо

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о том, кто может быть спортивным директором мюнхенской «Баварии». Калмунд указал на полузащитника немецкого гранда Хаби Алонсо. Бывший футболист «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании уже объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
«В «Баварии» играют 20 футболистов мирового класса, но некоторым приходится сидеть на скамейке запасных. А их надо ободрять в сложных ситуациях и добиваться того, чтобы они верили в свои силы. На это способен лишь тот, кто сам играл на самом высоком уровне. Я вполне могу представить Алонсо на посту спортивного директора «Баварии». Он владеет английским и испанским, неплохо знает и немецкий», — цитирует Калмунда Bild.
В данный момент должность спортивного директора в «Баварии» вакантна.