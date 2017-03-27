Сколари не жалеет о своих решениях в матче между сборными Бразилии и Германии

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, возглавляющий ныне китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», признался, что не жалеет о своих решениях в полуфинальном матче чемпионата мира 2014 года между бразильской и немецкой сборными. Играя на своём поле, бразильцы тогда потерпели очень болезненное поражение со счётом 1:7.
«Люди плачут по многим причинам. Иногда от счастья. Но это было такое разочаровывающее поражение, что можно плакать до сих пор. Плачешь вчера, сегодня… У меня было много печальных дней. В тот день нам не хватало Тьяго Силвы и Неймара. У нас всё получилось неудачно, но я ничего не стал бы делать по-другому», — цитирует Сколари Folha de Sao Paulo.