«Барселона» и «Бавария» нацелились на полузащитника «Айнтрахта» Маскареля

«Барселона» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в услугах полузащитника «Айнтрахта» Омара Маскареля, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, в немецком гранде считают, что 24-летний футболист, который защищал и цвета резервной команды мадридского «Реала», мог бы с успехом заменить полузащитника Хаби Алонсо, который по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Маскарель принял участие в 23 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.
Действующий контракт Маскареля с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2019 года.