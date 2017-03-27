Миятович: когда Модрич повесит бутсы на гвоздь, мы все будем плакать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович рассыпался в похвалах в адрес полузащитника команды Луки Модрича. Миятович отметил, что значение футболиста сборной Хорватии для испанского гранда переоценить невозможно.
«Я рад, что Модрич – важный футболист для «Реала». Когда он повесит бутсы на гвоздь, мы все будем плакать. Неоднократно можно слышать слова о том, что «Реал» играет по-другому, когда Модрич на поле», — приводит слова Миятовича 24sata.
«Реал» в чемпионате Испании провёл 27 матчей, а сам Модрич принял участие в 17 из них, став автором 1 гола и 2 результативных передач.