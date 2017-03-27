К. Писарро не исключает, что продлит контракт с «Вердером»

Нападающий бременского «Вердера» Клаудио Писарро ещё не определился со своими планами. Срок действующего контракта 38-летнего перуанского футболиста с немецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и он не исключает, что соглашение будет продлено.
«Я всегда отдаю приоритет «Вердеру». Однако изначально готов к переговорам со всеми заинтересованными в моих услугах клубами. И могу представить себя в другой команде. Как я должен поступить, если в другом клубе мне предоставят возможность выступления в основном составе? Но всё это гипотезы, а пока надо вооружиться терпением», — цитирует Писарро Kreiszeitung.
По итогам 28 туров чемпионата Германии Писарро принял участие в 14 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 9 из них. Он стал автором 1 гола и 1 результативной передачи.