Канте: до перехода в «Лестер» я хотел стать игроком «Марселя»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте признался, что до перехода в «Лестер Сити» из «Кана» летом 2015 года он хотел стать игроком «Марселя».
«Среди клубов, которые следили за моей игрой, были „Марсель“ и „Лестер“. Я думал, что лучше перейти в более сильный французский клуб. Я помню поколение Мамаду Ньянга, Франка Риьери и Самира Насри. Тот „Марсель“ нравился мне, особенно то, как они играли в Лиге чемпионов», — сказал Канте в эфире Canal +.
В сезоне-2015/16 Канте стал одним из ключевых игроков «Лестера», ставшего победителем АПЛ, а летом 2016 года перешёл в «Челси».