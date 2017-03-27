Суркис: если «Андерлехт» заплатит деньги, то Теодорчик будет в их распоряжении

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего Лукаша Теодорчика в «Андерлехт», за который он выступает на правах аренды.
«Теодорчик – это наш футболист. 1 июня я отвечу на вопрос о его будущем. Если «Андерлехт» воспользуется опцией выкупа и заплатит деньги, то Теодорчик будет в его распоряжении, при этом договорившись с самим игроком. Если он это не сделает, то 1 июня футболист вернётся в наше распоряжение», — цитирует Суркиса Sportarena.com со ссылкой на эфир телеканала «2+2».
Ранее сам Теодорчик сказал, что «Андерлехт» достиг договорённости с «Динамо» о его выкупе. Лукаш лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Бельгии, в 28 матчах забив 20 голов.