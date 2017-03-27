«Реал» продлит контракты с Марсело и Карвахалем до 2022 года

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» очень довольны игрой защитников Марсело Жуниора и Даниэля Карвахаля, сообщает AS.
Согласно информации источника, в июне «Королевский клуб» продлит контракты с этими футболистами. Действующие соглашения игроков в силе до лета 2020 года, однако в испанском гранде хотят удержать их в команде до 2022 года. Продление контрактов предполагает также увеличение зарплаты Марсело и Карвахаля.
Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года и уже провёл за команду 395 матчей. Из иностранцев больше него за «Реал» сыграли лишь Роберто Карлос (527) и Альфредо ди Стефано (396).