«РЕН ТВ»: уже звонили на этот номер раньше — получали комментарии Тарасова

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что комментарии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по поводу игры сборной России были получены с того же номера, с которого он и раньше давал интервью.
Ранее «РЕН ТВ» опубликовал запись телефонного разговора, в котором, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше».
Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.
«Журналисты РЕН ТВ позвонили на мобильный телефон, по которому раньше отвечал Дмитрий Тарасов, с целью получить комментарий по поводу того, что некоторые футболисты сборной России выразили недовольство из-за того, что фанаты освистали команду после проигрыша Кот-д’Ивуару. Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», — говорится на официальном сайте телеканала.