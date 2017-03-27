Саутгейт: если Дефо продолжит так играть, то поедет на чемпионат мира в Россию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо имеет хорошие шансы поехать на чемпионат Мира в Россию в следующем году. Форвард провёл свой первый матч за национальную команду с ноября 2013 года, выйдя на поле в отборочном матче ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0) и забив один из мячей.
«Отличный момент для него. Он был в восторге от того, что снова появился в сборной, и я думаю, он получил огромное удовольствие. Я бы поставил дом на то, что он забьёт сегодня, поэтому я думаю, он произвел по-положительный эффект на всех своих партнёров.
Если он продолжит забивать мячи в Премьер-Лиге и играть так же, как сейчас, то тогда не будет никаких причин, мешающих ему поехать на чемпионат мира», — цитирует Саутгейта Sky Sports.