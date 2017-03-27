Маркиньос: сборная Бразилии побеждает за счёт командной игры, и это заслуга Тите

Полузащитник сборной Бразилии Маркиньос в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Парагваем похвалил тренера национальной команды Тите. Футболист отметил, что благодаря наставнику бразильцы начали показывать командную игру и продолжают побеждать.
«Тит – это тренер, который проповедует техничный футбол и требует этого от футболистов. Чтобы побеждать, нужно оставаться скромными, уважать соперника и много работать. Мы побеждаем благодаря командной игре, и это заслуга Тите. Сборная Бразилии – это не только защитники, это целая команда.
Что касается матча, то лёгкой прогулки не ждём. Мы уже играли против Парагвая, и это было тяжело. Мы должны сосредоточиться и хорошо проделать свою работу.
Тренер сборной Парагвая Франсиско Арсе хорошо знает бразильский футбол. Они попытаются навязать свою игру. Это будет красивый матч, но мы покажем всё лучшее, на что способны, и постараемся выиграть», — цитирует Маркиньоса FourFourTwo.
Матч Бразилия – Парагвай состоится 29 марта. Начало – 03:45 мск.