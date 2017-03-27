Драгун: кроме стыда и позора, никто в сборной Беларуси ничего не испытывает

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун поделился впечатлениями от отборочного матча чемпионата мира — 2018 с командой Швеции (0:4) и рассказал, как команда поддержала в раздевалке вратаря Андрея Горбунова, который допустил грубую ошибку: он выронил мяч из рук, и тот в итоге закатился в ворота.
«Наверное, нужно собраться духом и что-то уже показать. Так как, кроме стыда и позора, никто ничего не испытывает. Мы настраивались на совсем другую игру. Хотели больше действовать флангами, но у нас ничего не получалось. Отсюда такая статистика, такой результат, и всё такое.
Как поддержали Горбунова в раздевалке? Обычно поддержали. У всех бывают ошибки, никто от них не застрахован. Он до этого много раз выручал команду в играх. Это его первые такие ошибки, поэтому ничего страшного в них нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает», – цитирует Драгуна Tribuna.