Фернандес: ещё не определились, кто будет наставником «Барселоны»

Руководство «Барселоны» ещё не определилось с кандидатурой нового главного тренера. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Мы ещё не определились, кто будет наставником «Барселоны». Времени у нас более чем достаточно, чтобы принять решение. Думаю, что в данный момент мы должны в намного большей степени заботиться о других вещах. Ведь есть вопросы, которые в данный период сезона более важны. В надлежащий момент мы сообщим имя нового тренера. Нам нужно отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью, однако сейчас мы должны сконцентрироваться на матчах команды», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.