Озбилиз: в поте лица работаю над тем, чтобы улучшить свою форму

Бывший полузащитник «Спартака», игрок сборной Армении Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Бешикташ», рассказал, что делает всё, чтобы набрать хорошую форму. Об этом он сказал после отборочного матча ЧМ-2018 между сборными Армении и Казахстана (2:0), в котором Озбилиз забил один из голов.
«Я постоянно работаю над тем, чтобы улучшить свою форму, это единственная вещь, которую я могу сейчас делать. Я концентрируюсь на клубе, мне нужно получать больше игрового времени, у нас большая конкуренция, и я в поте лица работаю для приобретения формы», — цитирует хавбека Sputnik Армения.
Ранее Озбилиз признался, что в очередной раз хочет сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх официальных матчах за «Бешикташ», но результативными действиями не отметился.