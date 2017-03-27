«Интер» заинтересован в услугах Ламелы

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела может вернуться в Италию. Аргентинский футболист попал в сферу интересов «Интера», руководство которого летом этого года может сделать «шпорам» предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Эрик Ламела в настоящее время находится в Аргентине, где восстанавливается после травмы бедра. Контракт 25-летнего футболиста истекает летом 2018 года, чем и хотят воспользоваться нерадзурри. «Интер» готов заплатить за него около € 10 млн.
До перехода в «Тоттенхэм» летом 2013 года Ламела играл в Италии, где защищал цвета «Ромы».