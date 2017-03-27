«Бавария» потребовала у «Барселоны» за Тьяго Алькантару € 90 млн

Мюнхенская «Бавария» не расстанется с полузащитником команды Тьяго Алькантарой за менее чем € 90 млн. Об этом немецкий гранд сообщил представителям «Барселоны», информирует испанское интернет-издание Sport.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела бы вернуть свои ряды футболиста сборной Испании. Однако после этого спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес отметил, что такую трансферную сделку практически невозможно осуществить.
Сам Алькантара также не горит желанием покинуть стан мюнхенцев. Его действующий контракт с «Баварией» в силе до лета 2019 года.