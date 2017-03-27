Хёнесс: не хотим футболистов, которые довольны, сидя на скамейке запасных

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что с пониманием относится к недовольству тех игроков команды, которые чаще других оказываются на скамейке запасных.
«Наш тренер имеет в своём распоряжении всех игроков, однако это может быть чревато и проблемами. В «Баварии» это может вызвать в некотором смысле неспокойную обстановку. Однако недовольство игроков «Баварии» — явление нормальное. Мы не хотим футболистов, которые довольны, не играя или сидя на скамейке запасных. Главное — суметь сохранить надлежащую форму и соответствующий микроклимат в команде. Наши футболисты горят желанием работать на поле, игрок «Баварии» с мячом всегда имеет две-три возможности для продолжения игры. И когда наши футболисты забивают третий гол, они всегда стараются забить четвёртый», — приводит слова Хёнесса AS.