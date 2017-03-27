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«Фиорентина» рассматривает кандидатуру Пиоли на пост главного тренера

27 марта 2017, понедельник. 10:43. Футбол
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли интересен «Фиорентине». Руководство «фиалок» недовольно работой Паулу Соузы и ищет ему замену. Контракт 46-летнего специалиста истекает летом 2017 года и продлён не будет.

Football Italia сообщает, что заменить португальца может наставник «Интера» Пиоли, чей договор с нерадзурри действует до конца июня 2018 года. Не исключено, что в случае непопадания «Интера» в Лигу чемпионов 51-летний специалист будет отправлен в отставку, чем и хотят воспользоваться в «Фиорентине».

Помимо Пиоли, руководство «фиалок» рассматривает кандидатуры Марко Джампаоло («Сампдория») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Интер Фиорентина Стефано Пиоли
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27 марта 2017, понедельник
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