«Фиорентина» рассматривает кандидатуру Пиоли на пост главного тренера

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли интересен «Фиорентине». Руководство «фиалок» недовольно работой Паулу Соузы и ищет ему замену. Контракт 46-летнего специалиста истекает летом 2017 года и продлён не будет.
Football Italia сообщает, что заменить португальца может наставник «Интера» Пиоли, чей договор с нерадзурри действует до конца июня 2018 года. Не исключено, что в случае непопадания «Интера» в Лигу чемпионов 51-летний специалист будет отправлен в отставку, чем и хотят воспользоваться в «Фиорентине».
Помимо Пиоли, руководство «фиалок» рассматривает кандидатуры Марко Джампаоло («Сампдория») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).