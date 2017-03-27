Глава ФФУ: договорные матчи – это раковая опухоль украинского футбола

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился мнением о ситуации с договорными матчами в украинском футболе.
«Договорные матчи — это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.
Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время всё рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры», — отметил Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».