Хендерсон может принять участие в дерби против «Эвертона»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в ближайшее время планирует приступить к полноценным тренировкам, чтобы быть готовым к дерби с «Эвертоном», которое состоится 1 апреля. Капитан мерсисайдцев не выходит на поле с февраля, когда в игре с «Лестер Сити» получил травму.
Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп полон надежд, что Хендерсон успеет набрать форму до субботы, чтобы принять участие во встрече.
После 29 туров «Ливерпуль» занимает в таблице АПЛ четвёртое место, а «Эвертон» — седьмое.