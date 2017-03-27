Кроос: Зидану нет необходимости мотивировать игроков 20-минутной речью

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как главный тренер Зинедин Зидан готовит команду к очередному матчу. Футболист сборной Германии отметил, что французский специалист не отличается разговорчивостью.
«Наш тренер чётко доносит до футболистов свои идеи. Зидану нет необходимости мотивировать игроков 20-минутной речью. Он не из тех специалистов. Зидан достигает желаемого одним своим присутствием. Личность Зидана – залог успеха», — приводит слова Крооса FAZ.
В нынешнем сезоне «Реал» в чемпионате Испании провёл 27 матчей и с 62 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на два очка, причём у «сливочных» игра в запасе.