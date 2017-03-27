Кураньи: думаю, мне будет сложно стать тренером

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился планами на будущее. Кураньи уже объявил о завершении профессиональной карьеры и в данный момент раздумывает, чем заняться.
«Думаю, что мне будет сложно стать тренером. Я не очень соответствую образу тренера. однако никогда не знаешь, как будут развиваться события», — сказал 35-летний Кураньи в интервью немецкому радио.
Немецкий игрок помимо «Динамо» за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». 11 октября 2008 года, после того как тренер сборной Германии Йоахим Лёв не включил игрока в основной состав на игру со сборной России, Кураньи самовольно уехал домой, после чего больше не вызывался в национальную команду.