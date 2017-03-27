Харт: Руни – капитан сборной Англии, я знаю своё место

Голкипер сборной Англии Джо Харт поделился мнением о том, что в отсутствие Уэйна Руни именно он был капитаном национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Литвой (2:0).
«Горжусь, что был капитаном сборной, но я знаю своё место в команде. Нашим капитаном остаётся Уэйн Руни, я лишь исполнял роль капитана в его отсутствие. Джордан Хендерсон и Гари Кэхилл это тоже знают. Всё, что я хочу, — это вернуться на свой лучший уровень», — цитирует Харта Sky Sports.
После пяти туров сборная Англии лидирует в группе F.