Гасанов: Григорян много времени уделяет, чтобы команда «Анжи» была цельной

Полузащитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом». Встреча 21-го тура РФПЛ состоится в Махачкале.
«Настроение у нас хорошее. Мы одержали победу в важной игре. Теперь нам предстоит такой же важный матч с «Уралом». Мы серьёзно настроены, работаем и готовимся к этой встрече.
Спал ли груз ответственности, когда команда не могла забить в трёх матчах кряду? Думаю, такого сильного давления на нас не было. Мы хорошо играли, создавали моменты, но не получалось забить. Победа над „Оренбургом“ придала нам определённый эмоциональный подъём.
У нас очень хорошая атмосфера в коллективе. Александр Витальевич Григорян много времени уделяет, чтобы команда была цельной. Наверное, все уже видели, как Григорян и все мы радовались в раздевалке после победы над «Оренбургом». Поэтому я думаю, это и есть одна команда и единый дух», — цитирует Гасанова пресс-служба махачкалинского клуба.