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«Кёльн» не выставляет нападающего Модеста на трансфер

27 марта 2017, понедельник. 12:19. Футбол
Руководство и тренерский штаб «Кёльна» не собираются расставаться с нападающим Антони Модестом. Форвард в нынешнем сезоне проявляет себя наилучшим образом, забив немало голов в чемпионате Германии.

«Нет никаких причин для того, чтобы мы выставляли Модеста на трансфер. Речь идёт о серьёзности этого клуба и о том, как им руководят. Нельзя говорить о высоких целях, а потом продавать лучшего в клубе нападающего», — приводит слова спортивного директора «Кёльна» Йорга Шмадтке интернет-издание Sport1.

По итогам 25 туров Бундеслиги Модест принял участие в 22 матчах, став автором 22 голов и 1 результативной передачи.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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27 марта 2017, понедельник
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