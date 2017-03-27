«Кёльн» не выставляет нападающего Модеста на трансфер

Руководство и тренерский штаб «Кёльна» не собираются расставаться с нападающим Антони Модестом. Форвард в нынешнем сезоне проявляет себя наилучшим образом, забив немало голов в чемпионате Германии.
«Нет никаких причин для того, чтобы мы выставляли Модеста на трансфер. Речь идёт о серьёзности этого клуба и о том, как им руководят. Нельзя говорить о высоких целях, а потом продавать лучшего в клубе нападающего», — приводит слова спортивного директора «Кёльна» Йорга Шмадтке интернет-издание Sport1.
По итогам 25 туров Бундеслиги Модест принял участие в 22 матчах, став автором 22 голов и 1 результативной передачи.