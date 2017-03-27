Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти Владимира Казачёнка

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту наступления смерти бывшего игрока ФК «Зенит» Владимира Казачёнка. Информация появилась на официальном сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
«26 марта 2017 года в ФБГУ СЗФМИЦ им В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге родственниками был доставлен 64-летний Владимир Казачёнок, который пожаловался на плохое самочувствие. В тот же день, после проведения реанимационных процедур, бывший футболист скончался.
По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении.