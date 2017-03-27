Ушёл из жизни финалист Кубка Европы — 1964 в составе сборной СССР Эдуард Мудрик

27 марта на 78-м году жизни скончался бывший защитник московского «Динамо», мастер спорта СССР, чемпион СССР — 1963, финалист Кубка Европы — 1964, игрок сборной СССР Эдуард Мудрик. Он выступал за «Динамо» 10 лет (1958-1968), за которые сыграл в 184 играх и забил 6 мячей.
«После завершения карьеры Мудрик ещё 40 лет трудился на благо московского «Динамо» и внёс неоценимый вклад в развитие футбола среди ветеранов.
Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца», — говорится на официальном сайте бело-голубых.