Миятович: Роналдо или Роналду? Сложно сказать, кто из них сильнее

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович адресовал слова похвалы экс-нападающему команды Роналдо и её нынешнему форварду Криштиану Роналду. Миятовича спросили, кто из этих игроков лучше.
«Роналдо или Роналду? Сложно сказать, кто из них сильнее. Оба являются великими игроками. Роналдо действительно был особенным футболистом и одним из лучших в истории футбола. На поле он вытворял нечто невероятное. Роналду – большой профессионал, побивающий все рекорды. Невероятно, что он постоянно играет на таком уровне», — приводит слова Миятовича 24sata