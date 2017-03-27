На второй этап реконструкции аэропорта Шереметьево выделят 7,77 млрд рублей

В настоящее время ведётся поиск организации, которая выполнит второй этап реконструкции московского аэропорта Шереметьево. Это связано с планируемым увеличением пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Победителю открытого конкурса с ограниченным участием необходимо будет построить новые рулёжные дорожки для самолётов и увеличить часть перронов. Максимальная цена контракта — 7,77 млрд рублей, сообщает портал закупок.
Исполнителя работ определят 26 апреля, а на строительство будет отведено 458 дней с момента заключения государственного контракта.