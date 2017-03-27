Веденеев: Казачёнок был в большом авторитете в футбольном мире

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев, комментируя кончину экс-игрока «Зенита» Владимира Казачёнка, рассказал о его характере и авторитете.
«Кроме того, что Владимир Казачёнок отлично играл в футбол, он был ещё и яркой и неординарной личностью. Ни на кого не был похож. Много было с ним интересных историй и моментов. Мы сейчас вместе с ним работали, он был директором комплекса академии. Он был в большом авторитете в футбольном мире. Кроме физической силы, он ещё обладал силой влияния на людей.
Всегда пользовался уважением и имел властный характер. У него был высокий интеллект. Владимир разбирался не только в футболе, но и в других областях. Странно, что человек, обладающий такой физической силой, вдруг скончался. Мне кажется, что он ещё не всё сделал в своей жизни и ещё мог принести пользу обществу. Работаешь с человеком каждый день и вдруг узнаёшь, что его нет, – неприятная неожиданность», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.