Шукюр лишён членства в «Галатасарае»

Живая легенда «Галатасарая» Хакан Шукюр больше не является членом клуба. Такое решение принял совет директоров, заседание которого состоялось накануне.
Sputnik Turkiye сообщает, что большинством голосов было принято решение исключить Шукюра и Арифа Эрдема, также выступавшего ранее за «Галату». Вместе с экс-игроками членства в клубе лишились в общей сложности 2500 человек.
Согласно информации источника, Шукюр был исключён из-за того, что не платил членские взносы. На протяжении карьеры Хакан Шукюр провёл за «Галатасарай» 302 матча и забил 130 голов.