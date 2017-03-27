Два экс-наставника «Барселоны» претендуют на работу в «Лас-Пальмасе»

Руководство «Лас-Пальмаса» занимается поисками нового главного тренера, который мог бы принять команду по окончании сезона. Нынешний наставник Энрике Сетьен объявил, что покинет «Лас-Пальмас» летом.
AS сообщает, что вместо Сетьена на тренерский мостик клуба руководство может пригласить Херардо Мартино или Франка Райкарда. Аргентинец работает с «Атлантой Юнайтед», а голландец находится без команды. Оба ранее тренировали «Барселону».
Также в шорт-лист входят Микаэль Лаудруп («Аль-Райян») и Марсело Кальярдо («Ривер Плейт»).