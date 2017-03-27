Реконструкция тренировочных баз ЧМ-2018 в Воронеже завершится в ноябре

Реконструкция воронежских стадионов «Локомотив» и «Чайка», которые станут тренировочными базами для команд — участниц чемпионата мира 2018 года, завершится в ноябре 2017 года. Об этом сообщил главный специалист отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексей Сушков. По его словам, на ремонт арен выделено 315 млн рублей.
«По техзаданию реконструкция двух стадионов в Воронеже должна быть завершена в ноябре 2017 года. На реконструкцию из федерального бюджета в прошлом году направили по 47,5 млн рублей на каждый объект. В 2017 году пришло 129 млн рублей, из бюджета области — порядка 63 млн рублей, из городского — около 29 млн», — цитирует Сушкова Welcome2018.