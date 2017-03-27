Мата: «МЮ» ждёт бешеный апрель, надеюсь, добьёмся хороших результатов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в своём блоге на официальном сайте манкунианского клуба поделился ожиданиями от апреля, который испанец назвал бешеным. «МЮ» предстоит провести 9 матчей за месяц.
«Вест Бромвич», «Эвертон», «Сандерленд», «Андерлехт», «Челси», «Бёрнли», «Манчестер Сити» и «Суонси» — это не случайный список. Это список из 8 команд, против которых нам предстоит играть в бешеном апреле, включая две игры Лиги Европы с «Андерлехтом».
Это не жалоба, это реальность. Мы должны приспособиться и показать всё лучшее, на что мы способны. Это будет вызовом для нас. Надеюсь, мы добьёмся хороших результатов», — заключил Мата.
Апрельский марафон для «МЮ» начнётся 1 апреля. На «Олд Траффорд» манкунианцы в 30-м туре АПЛ примут «Вест Бромвич Альбион».