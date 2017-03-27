«Енисей» потерпел третье поражение подряд, уступив «Тамбову»

В Химках завершился матч 28-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и «Енисеем». В первом круге красноярские футболисты выиграли – 2:1, а в отчётной встрече уступили — 0:1. Для «Енисея» это поражение стало третьим подряд.
Единственный гол был забит на 94-й минуте. Арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Енисея», который реализовал Роман Григорян.
Подопечные Андрея Тихонова в весенней части чемпионата ещё не побеждали и опустились на 8-е место. «Тамбов» благодаря победе поднялся на 7-ю строчку.