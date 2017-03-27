Лория и Кверквелия не помогут сборной Грузии в матче с Латвией

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория и защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не примут участия в товарищеском матче между сборными Грузии и Латвии. Об этом говорится на официальном сайте грузинской федерации.
Георгий Лория и Соломон Кверквелия отыграли полный матч с Сербией (1:3) в отборе на чемпионат мира 2018 года. Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс решил проверить в деле других футболистов, поэтому Лория и Кверквелия возвращаются в расположение клубов. Вместе с ними национальную сборную покинул и Джаба Канкава, ныне выступающий за «Реймс».
Отметим, что к матчу, который состоится 28 марта, готовятся защитник «Урала» Джемал Табидзе и полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.