В Азербайджане предложили возобновить Кубок Содружества

Международный турнир «Кубок Содружества» будет возобновлён, а число участников будет увеличено за счёт привлечения команд из других стран. Об этом сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). В 2016 году президент РФС Виталий Мутко заявил о закрытии соревнования.
«Принимая во внимание значимость Кубка Содружества и желание возобновить проведение данного престижного соревнования, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко обсудили эту тему на очередной встрече.
После плодотворных обсуждений АФФА выступила со следующими предложениями: организовать и проводить турнир по принципу чередования стран; страна-победитель текущего турнира станет страной-хозяйкой следующего Кубка Содружества; с целью увеличения количества участников турнира обратиться к командам из соседних стран для участия на турнире», — сообщили корреспонденту „Чемпионата“ Алине Матинян в пресс-службе АФФА.