На ЧМ-2018 в Россию могут приехать до 100 тыс. болельщиков из Китая

На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, могут приехать до 100 тыс. болельщиков из Китая. Как сообщает South China morning post, именно столько туристических путёвок китайские поклонники футбола могут приобрести на сумму $ 25 млн.
Фэн Тао, эксклюзивный агент по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, сделал прогноз, согласно которому болельщиков из его страны на ЧМ-2018 в Россию приедет больше, чем в Бразилию, где побывало всего около 5 тыс. человек из Китая. Пакет турпутёвки на чемпионат мира стоит от $ 850.