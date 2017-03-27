Варан задумывался над уходом из «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан задумывался над уходом из мадридского клуба. В интервью L’Equipe француз признался, что не понимал своей роли в команде, но руководство дало понять, что он нужен «Реалу».
«Я хотел играть и не понимал своей роли в команде. Президент и тренер сказали мне, что рассчитывают на меня. Я приложил немало усилий, чтобы оправдать доверие, и работал на пределе. Вы знаете, я не забыл, как много мне дал «Реал».
Новый контракт? Это было бы замечательно, но я стараюсь наслаждаться каждым моментом сейчас, потому что все быстро может измениться. Пока я в порядке в Мадриде, все огни зелёные, я сосредоточен на самой захватывающей весне, а итоги подведём в конце сезона», — сказал Варан.
Контракт 23-летнего футболиста с «Реалом» действует до лета 2020 года.