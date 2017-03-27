«Амкар» разгромил кировское «Динамо», Прокофьев оформил дубль

Пермский «Амкар» и кировское «Динамо» заполнили паузу в чемпионате контрольным матчем. Встреча проходила в Перми и завершилась в пользу представителя российской Премьер-Лиги.
Уже в первом тайме «Амкар» забил трижды. На 14-й минуте Станислав Прокофьев вывел пермяков вперёд, а на 25-й минуте Алексей Гасилин отправил второй мяч в сетку ворот «Динамо». За пять минут до конца первого тайма Прокофьев отличился вновь, оформив тем самым дубль.
После перерыва «Амкар» сумел забить ещё раз, правда, сделал это под занавес встречи. На 90-й минуте отличился вышедший на замену Салугин — 4:0.
«Амкар» – «Динамо Кир» 4:0 (3:0)
Голы: Прокофьев, 14 (1:0); Гасилин, 25 (2:0); Прокофьев, 40 (3:0); Салугин, 90 (4:0).