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Черчесов: после поражения критика неизбежна, относимся с пониманием

27 марта 2017, понедельник. 16:05. Футбол
В сборной России относятся с понимаем к критике, которая вылилась на команду после поражения в товарищеском матче от команды Кот'д-Ивура (0:2) в Краснодаре. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб. Тогда на этом стадионе закладывали фундамент. Круг замкнулся. Будем его открывать. Город сильно изменился. Олимпиада преобразила.

Критика после поражения от Кот'д-Ивура? Критика бывает и после побед. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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