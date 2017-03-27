Черчесов: после поражения критика неизбежна, относимся с пониманием

В сборной России относятся с понимаем к критике, которая вылилась на команду после поражения в товарищеском матче от команды Кот'д-Ивура (0:2) в Краснодаре. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб. Тогда на этом стадионе закладывали фундамент. Круг замкнулся. Будем его открывать. Город сильно изменился. Олимпиада преобразила.
Критика после поражения от Кот'д-Ивура? Критика бывает и после побед. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».