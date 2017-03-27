Дзагоев: думаю, сборная Бельгии без Азара и Де Брёйне сыграет не намного хуже

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Бельгии, который состоится 28 марта, а также высказал мнение о контрольном поединке с Кот-д'Ивуаром (0:2).
«Было ли что-то позитивное в матче против ивуарийцев? Станислав Саламович уже ответил. Добавлю, что у нас хорошо проходили атаки и были подходы. Были стандарты, в атаке неплохо получалось. Мы над этим работали.
Отсутствие Эдена Азара и Кевина Де Брёйне? Всегда хочется играть против лучших. Это опыт. Играл уже против Азара, он был действительно хорош. Уверен, что они найдут кем его заменить и сыграют не намного хуже.
Готов ли сыграть в основе? Немного приболел перед той игрой, но сейчас уже готов. Остальное уже зависит от тренера», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Матч Россия — Бельгия начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.